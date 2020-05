Coronavirus: Cesaro (FI), governo ha abbandonato il settore del turismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Turismo in ginocchio, il governo dimentica hotel, agriturismi e bed and breakfast". Lo ha denunciato in una nota il capogruppo regionale campano di Forza Italia Armando Cesaro: "Mentre all'estero un po' tutti i Paesi sono al lavoro per garantire la stagione turistica in sicurezza, in Italia il settore, tra attività dirette e indirette, perde oltre 100 miliardi di euro di fatturato senza che governo Conte batta un colpo". Cesaro ha poi aggiunto. "è a dir poco deprimente dover constatare che mentre alberghi, agriturismi e bed and breakfast lanciano un disperato grido di allarme per l'inaccessibilità burocratica al credito garantito dallo Stato, in Italia stiamo ancora a discutere se mettere pannelli di plexiglas divisori sulle spiagge o prevedere l'obbligo di braccialetti elettronici per gestire il numero chiuso sulle spiagge". Quindi ha concluso: "Anche il silenzio sulla legittima richiesta di rinegoziazione dei premi assicurativi da pagare per rischi oggi inesistenti, è grave e dà un'idea abbastanza precisa della debolezza e del disinteresse del governo. In un Paese normale l'emergenza sanitaria potrebbe costituire anche l'occasione per ripensare in prospettiva il nostro turismo, ma è chiaro che al governo poco importa visto che di prospettiva ne ha ancora davvero poca". (Ren)