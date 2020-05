Coronavirus: Piemonte, 27.622 contagiati, 161 in terapia intensiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' salito a 27.622, in Piemonte, il numero di persone positive al Covid-19. Questo il dato comunicato stasera dalla Regione: 3.593 contagiati in provincia di Alessandria, 1.623 in provincia di Asti, 992 in provincia di Biella, 2.553 in provincia di Cuneo, 2.377 in provincia di Novara, 13.916 in provincia di Torino, 1.145 in provincia di Vercelli, 1.065 nel Verbano-Cusio-Ossola, 247 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 111 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I ricoverati in terapia intensiva sono 161. I ricoverati non in terapia intensiva sono 2391. Le persone in isolamento domiciliare sono 13.010. I tamponi diagnostici finora eseguiti sono 176.078 , di cui 96.021 risultati negativi. Da oggi i dati forniti nel bollettino sono rilevati alle ore 12 anziché alle ore 17 (come invece era avvenuto fino a ieri). Il cambiamento è dettato dall’esigenza di uniformare i dati forniti quotidianamente al Dipartimento nazionale della Protezione civile e al Ministero della Salute a quelli comunicati agli organi di informazione. Pertanto i dati di oggi non sono raffrontabili con quelli di ieri. Da domani sarà di nuovo possibile un confronto preciso dei numeri. (Rpi)