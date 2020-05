Coronavirus: riorganizzazione rete ospedaliera del Piemonte, al via i lavori della task force

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’obiettivo è aumentare in modo strutturale i posti di terapia intensiva, sub-intensiva e di cura negli ospedali piemontesi, non solo in funzione dell’emergenza covid, ma stabilmente per tutte le esigenze diagnostiche e terapeutiche di ordinaria necessità. Dobbiamo elevare lo standard della nostra risposta sanitaria a quello dei principali Paesi europei che già oggi sono in grado di affrontare meglio le emergenze. E’ una riorganizzazione necessaria, a prescindere dal covid, non solo della rete ospedaliera, ma anche di quella di medicina sul territorio". Così l’assessore alla Sanità del Piemonte, Luigi Genesio Icardi, al termine del primo incontro, oggi pomeriggio, del Gruppo di lavoro sulla riorganizzazione della rete ospedaliera presieduto da Giovanni Monchiero, già presidente della Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere (Fiaso). Nell’immediato, l’urgenza è valutare la possibilità di realizzare una rete di ospedali covid da attivare nel caso di una eventuale recrudescenza del contagio. (segue) (Rpi)