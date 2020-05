Sanità: Ronghi (Fd'I), Santobono riapra ambulatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "All'azienda Santobono gli ambulatori stentano a ripartire e si paventa addirittura che non riapriranno per molto tempo pur non essendo coinvolta da alcuna emergenza Covid_19". Così il dirigente di Fratelli d'Italia, Salvatore Ronghi. "L'unico polo pediatrico specialistico non può permettersi di chiudere la diagnostica pediatrica - ha sottolineato Ronghi - per totale incapacità di gestione organizzativa in fase covid". Per Ronghi "tale problematica crea un danno all'utenza pediatrica e a tutti gli operatori sanitari che ci lavorano. Sollecitiamo, pertanto, il direttore generale del Santobono a garantire in tempi rapidi la riapertura dei laboratori concentrandosi sull'importante attività ordinaria dell'ospedale pediatrico anziché su progetto di riorganizzazione in istituto di ricerca e cura che sono ancora tutti da definire", ha concluso l'esponente del partito di Giorgia Meloni. (Ren)