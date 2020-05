Coronavirus: De Luca, 2mila rientri in Campania ma situazione sotto controllo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Eravamo estremamente preoccupati che arrivasse in Campania qualche focolaio di contagio. Grazie a Dio la situazione è sotto controllo e non abbiamo avuto problemi. Abbiamo fatto controlli su 2mila persone arrivate in Campania, abbiamo trovato 15 persone con temperatura superiore a 37,5 gradi, abbiamo fatto fatto 320 test rapidi per un primo screening. Poi abbiamo fatto le verifiche con 19 tamponi, ad oggi 17 sono negativi e attendiamo il risultato di altri due tamponi”. Lo ha detto Vincenzo De Luca, presidente della Regione, in una diretta social.(Ren)