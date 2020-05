Coronavirus: De Luca, al via incontri con commercianti, artigiani e con le società sportive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nei prossimi giorni terremo degli incontri con le categorie di commercianti e artigiani. Voglio chiarire che la competenza è del governo nazionale, noi ne approfittiamo per approfondimento con categorie per poter dare indicazioni di merito anche al governo. Giovedì avremo un primo incontro con ristoranti, bar, pasticcerie. Sabato 9 incontreremo il mondo dello sport. Lunedì sarà la volta dei balneari e incontreremo barbieri, estetisti e parrucchieri”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)