Autostrade: venerdì notte sarà chiuso allacciamento Caserta A1 verso Roma

- Per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, previsti in orario notturno, dalle 22 di venerdì 8 alle 6 di sabato 9 maggio, sulla A30 Caserta-Salerno, sarà chiuso l'allacciamento con la A1 Milano-Napoli, verso Roma. In alternativa, fanno sapere da Autostrade per l'Italia, si consiglia di immettersi sulla A1 verso Napoli, uscire alla stazione di Caserta Centro per poi rientrare dalla stessa stazione, in direzione di Roma. (Ren)