Ambiente: Muscarà (M5s), è bastato un giorno per inquinare di nuovo il Sarno

- "E' bastato un solo giorno di riapertura delle industrie del distretto conciario di Montoro-Solofra per cancellare gli effetti benefici del lockdown sul fiume Sarno". Lo ha affermato in una nota il consigliere regionale campano M5s Maria Muscarà che ha spiegato: "Nei tavoli organizzati in questi anni con chi si sarebbe dovuto occupare della bonifica, abbiamo puntualmente sottolineato la necessità di una ricognizione a ritroso per risalire alle fonti dell'inquinamento, spesso provocato da sversamenti abusivi delle industrie che utilizzano canali appositi per dirottare flussi illegali. Ed è evidente che con la ripresa delle attività nella fase 2, sono ripresi anche gli sversamenti abusivi. Solo così si spiega come sia possibile che le acque del fiume Sarno, cristalline negli ultimi 50 giorni, in meno di 24 ore siano diventate torbide ed emanino cattivo odore". (Ren)