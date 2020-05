Coronavirus: Buonanno, pubblicato avviso comunale bonus disabilità non gravi a Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato pubblicato l'avviso per i bonus in favore delle persone con disabilità non grave, con priorità ai bambini con disabilità in età scolare. Lo ha comunicato in una nota l'assessore comunale alle politiche sociali di Napoli Monica Buonanno che in una nota ha affermato: "Questo avviso rientra nei provvedimenti per il più ampio sostegno alle fasce fragili della popolazione. Il Comune di Napoli, grazie all'impegno continuo dell'area Welfare, del servizio Inclusione sociale e al continuo e positivo confronto con la commissione consiliare Welfare, si è immediatamente attivato, per rendere disponibile ai cittadini la possibilità di usufruire di questa misura integrativa, perchè la pandemia da virus covid 19 impatta negativamente sulla stabilità delle famiglie, aggravando la situazione di chi si trova già in una condizione di fragilità sociale". (Ren)