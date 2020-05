Coronavirus: Ficco (Saues), contagi a Caserta mostrano inadeguatezza mascherina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il caso dei quattro operatori sanitari di uno stesso reparto dell'ospedale di Caserta, personale contagiato forse da uno stesso paziente probabilmente portatore sano, dimostra la necessità impellente di dotare tutto il personale sanitario di adeguati ed efficaci dispositivi di protezione, quali le mascherine ffp3 o ffp2 visto che quelle chirurgiche hanno esclusivamente una funzione contenitiva". Lo ha dichiarato in una nota Paolo Ficco, dirigente nazionale del sindacato Saues che ha concluso: "Auspichiamo che, anche in considerazione delle stime sull'elevato numero di cittadini contagiati ma asintomatici, non si sottovaluti questa richiesta come sta accadendo per quella sul divieto dell'uso delle mascherine con valvola da parte della popolazione". (Ren)