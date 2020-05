Coronavirus: riorganizzazione rete ospedaliera del Piemonte, al via i lavori della task force (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri le Aziende sanitarie regionali hanno consegnato all’Unità di crisi i piani per il progressivo ritorno degli ospedali all’operatività pre-covid, mantenendo percorsi Covid dedicati e un’organizzazione modulabile per affrontare l’eventuale ripresa epidemica. In più, sul tavolo dei consulenti del Gruppo Monchiero, c’è l’ultimo rapporto dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali sulla rete degli ospedali piemontesi. "Valuteremo attentamente tutti gli indicatori – commenta Giovanni Monchiero -, per mettere in piedi una rete di ospedali covid bisogna ragionare non solo sugli spazi, ma anche sul personale che abbiamo a disposizione. Gli ospedali hanno dimostrato una straordinaria capacità di affrontare l’emergenza covid, ma ora occorre tornare gradualmente alla normalità. Il confronto è aperto, la nuova organizzazione della rete ospedaliera non può prescindere da quella della medicina sul territorio" (Rpi)