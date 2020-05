Piemonte: ospedali Alba e Bra traslocheranno a Verduno, attivazione a luglio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A regime – osserva Icardi - Verduno sarà un ospedale covid-free, regolarmente funzionante come sede di Dea, con tutte le specialità oggi presenti negli ospedali di Alba e Bra, più la radioterapia e le eventuali attività previste dal progetto di sviluppo. Verranno attivate le Case della Salute a Alba e Bra, mentre l’ospedale di Alba sarà dedicato alle emergenze sanitarie a livello di quadrante, in relazione agli andamenti epidemiologici. Nel caso specifico, in fase emergenziale sarà un ospedale-covid. Tutto ciò a fronte anche di una contestuale riorganizzazione della rete di Medicina sul territorio, complementare a quella degli ospedali, così come deve essere nella migliore delle risposte sanitarie». (Rpi)