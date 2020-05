Piemonte: giornata mondiale igiene mani, Regione rilancia video dell'Iss

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi è la Giornata mondiale dell’igiene delle mani. Nell'occasione, l'istituto superiore di sanità ha realizzato un video, diffuso sui canali social con l’hashtag #nonsolomascherine. Questo il link: www.iss.it/web/guest/primo-piano/-/asset_publisher/o4oGR9qmvUz9/content/id/5361623. Un messaggio che l’Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte ha condiviso e rilanciato sui propri canali istituzionali, in questi giorni di fase due del coronavirus: “Lavarsi le mani con frequenza, indossare la mascherina (in Piemonte è obbligo l’uso in tutti i luoghi chiusi aperti al pubblico, trasporti inclusi) ed i guanti monouso, mantenere la giusta distanza sociale, sono i comportamenti che consentono di ridurre in modo significativo i contagi. Raccomandazioni che sono state indicate fino dall’inizio dell’epidemia e che devono continuare ad esserlo anche oggi ed in futuro, per tutelare la nostra salute e quella degli altri, in particolare delle persone più a rischio”, dice l’assessore alla Sanità della Regione Piemonte, Luigi Genesio Icardi, anche nel suo ruolo di coordinatore della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni. In Piemonte, il messaggio dell’Istituto superiore di Sanità è stato recepito tra gli altri dall’Ospedale Mauriziano di Torino che, in collaborazione con il Lions Club del distretto torinese, ha varato un progetto di teatro sociale destinato ai bambini delle scuole dell’infanzia e delle scuole elementari per insegnare loro a lavarsi le mani.(Rpi)