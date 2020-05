Coronavirus: Toti (Conferenza Regioni), il parlamento ripristini finestra elettorale a luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore regionale della Liguria Giovanni Toti in qualità di vice presidente della Conferenza delle Regioni ha chiesto, in video audizione davanti alla Commissione Affari costituzionali della Camera, a nome di cinque su sei Regioni in scadenza, un ritorno sulla decisione di rinviare il voto delle prossime regionali e amministrative in autunno. Soltanto la Regione Toscana, tra le sei amministrazioni che a fine mese sarebbero scadute e la cui legislatura è stata per ora prorogata sine die, si è finora dichiarata a favore di un voto nella finestra autunnale. Le altre cinque (Veneto, Liguria, Marche, Campania e Puglia) hanno dato mandato alla Conferenza delle Regioni di chiedere, attraverso un documento inviato a Palazzo Chigi, una nuova interlocuzione tra il presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, governatore dell’Emilia Romagna, e il governo, nella persona del ministro degli Affari Regionali, Francesco Boccia, perché l’esecutivo riveda la decisione dell’ulteriore rinvio in autunno della competizione amministrativa. In ogni caso il vice presidente Toti ha chiesto alla commissione parlamentare di rivedere, in fase di conversione del decreto, la decisione e ripristinare il testo del decreto che la Conferenza delle Regioni aveva proposto al governo, come richiesto in via formale dallo stesso Consiglio dei ministri ma poi scartato nella decisione presa. Toti ha infatti spiegato che “il governo aveva chiesto opportunamente un parere alle sei Regioni interessate al voto prima della prima stesura del decreto ma poi, in modo molto singolare, non ne ha tenuto conto”. (segue) (Rin)