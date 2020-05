Economia: "Life", la proposta dei commercialisti per la ripresa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I commercialisti lanciano 'Life', una proposta che ha una valenza simbolica, con il richiamo alla vita che va avanti, ma anche una piattaforma programmatica. Si tratta infatti di un acronimo che indica Liquidità, Investimenti, Fisco, Etica, ossia i punti da cui partire per la ripresa". Lo ha detto Vincenzo Moretta, presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli, ai microfoni di Mariù Adamo nel corso del forum "Fase due: sarà crisi o ripresa" promosso da Mattina 9, il morning show in onda su Canale 9 - 7 Gold. "La liquidità è prioritaria - ha spiegato Moretta - ad oggi non ci sono soldi ed è importante che l'Europa faccia la sua parte. Servono gli investimenti e le infrastrutture, che sono il volano del nostro Pil. Il fisco deve assumere una veste diversa: il rinvio delle scadenze è troppo a breve termine e gli imprenditori oggi non hanno la capacità di rispondere. Necessario rinviare le scadenze a sei mesi o anche un anno. Infine l'ultima parola è l'etica, è importante che ognuno di noi si responsabilizzi guardando al futuro con ottimismo", ha concluso il presidente dell'Odec di Napoli. (segue) (Ren)