Coronavirus: in 40 giorni donazioni per 400mila euro all'Asl Napoli 2 Nord

- In 40 giorni (dal 19 marzo al 30 aprile) 160 hanno effettuato donazioni all'Asl Napoli 2 Nord per un valore di oltre 400.000 euro sia mediante versamenti sul conto corrente dell'Azienda, sia attraverso piattaforme di raccolta fondi, sia consegnando materiali e tecnologie agli ospedali e alle strutture aziendali. Sul conto corrente dell'Azienda sono stati effettuati versamenti da 105 soggetti per un valore di 88.000 euro, l'importo minimo è stato di 10 euro, mentre un'azienda ha effettuato una donazione di 20mila euro. Inoltre, due diverse raccolte fondi mediante la piattaforma di fundraising Gofundme.com hanno garantito una donazione di 10.000 euro per l'ospedale di Pozzuoli e una seconda di 13.000 euro per l'intera Asl. Nei giorni scorsi, inoltre, un'azienda ha consegnato all'Asl 5 ventilatori polmonari per un valore di 50.000 euro ed una fornitura di mascherine. Direttamente dalla Cina, invece, all'inizio di aprile è arrivato un carico di mascherine del tipo Ffp2 del valore di circa 90.000 euro. Rilevanti le donazioni effettuate in materiali, servizi e denaro da parte di singoli, associazioni o aziende. Al Rizzoli di Ischia la Federalberghi delle isole flegree ha consegnato una macchina per effettuare i test sierologici, un'Associazione benefica ha messo a disposizione un'ambulanza per accompagnare l'equipe medica che cura a domicilio i pazienti Covid, una Fondazione ha donato un ecografo portatile e un insieme di cittadini ha garantito una fornitura extra di mascherine, tute e visori ai sanitari del Rizzoli. (segue) (Ren)