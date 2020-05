Coronavirus: in 40 giorni donazioni per 400mila euro all'Asl Napoli 2 Nord (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un albergatore, inoltre, ha messo a disposizione una propria struttura per ospitare i pazienti che, pur non avendo più necessità di cure mediche ospedaliere, non possono essere dimessi perché ancora positivi al virus. A Giugliano, invece, un'azienda ha donato due sanificatori d'aria all'ospedale, così da ridurre la carica batterica e virale di alcuni ambienti. Diverse aziende, poi, hanno assicurato gratuitamente dei servizi alla struttura ospedaliera. A Frattamaggiore, diversi studi odontoiatrici e medici hanno consegnato mascherine e materiale di protezione all'ospedale San Giovanni di Dio. Il Santa Maria delle Grazie, infine, è stato oggetto di diverse donazioni di materiali di protezione da parte di privati cittadini e imprese. L'ospedale di Pozzuoli, inoltre, è stata la struttura che più di tutte è stata oggetto di donazioni sul conto corrente istituito dall'Asl: 18.639 euro. Prossimamente l'Azienda aggiornerà la rendicontazione delle donazioni e indicherà le destinazioni di quanto ricevuto. (Ren)