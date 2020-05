Coronavirus: A. Cesaro (FI), sì riapertura negozi arredamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si consenta al più presto la riapertura dei negozi di arredamento". Lo ha chiesto il capogruppo regionale campano di Forza Italia Armando Cesaro. "Parliamo di esercizi commerciali - ha spiegato Cesaro - dalla superficie molto ampia che consentirebbe senza alcun problema lo svolgimento dell'attività in assoluta sicurezza. Il tema è quello di un settore particolare, peraltro portavoce delle migliori eccellenze del design italiano nel mondo, che si caratterizza per i forti impegni di investimento che difficilmente potranno avere seguito se non gli si darà subito una boccata d'ossigeno. "Che i negozianti di arredamento lamentino il fatto che ad oggi siano state autorizzate attività decisamente più a rischio, mi sembra più legittimo. Un paradosso al quale Governo e Regione devono dare risposte", ha concluso l'esponente di Forza Italia. (Ren)