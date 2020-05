Coronavirus: Unicredit dona 500 mila euro al Piemonte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ringraziamo Unicredit e tutti i cittadini che attraverso il loro gruppo bancario hanno scelto di donare e di dare un nuovo e importante supporto al nostro territorio". Con queste parole il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio esprime la gratitudine per i 500 mila euro che Unicredit ha deciso di versare alla Regione Piemonte, come anticipazione dei fondi che verranno raccolti dalla banca nel corso dell’anno per sostenere il territorio nell’emergenza Covid. "Grazie a un primo intervento di Unicredit l’area sanitaria delle Ogr è stata dotata di un innovativo modulo per la terapia intensiva, l’unità mobile Cura, che viene utilizzato per la prima volta proprio a Torino nell’ambito dell’emergenza sanitaria che stiamo vivendo - aggiunge Cirio - . Ora è iniziata una nuova fase che affrontiamo con fiducia ma anche con grande attenzione, convinti che la ripartenza possa e debba convivere con la prudenza. Adesso questa nuova importante donazione sarà un supporto in più per aiutare il nostro Piemonte a ripartire e a farlo in sicurezza”. (Rpi)