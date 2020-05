Coronavirus: Piemonte, sale a 6.318 il numero di pazienti guariti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' salito a 6.318, in Piemonte, il numero di pazienti virologicamente guariti dal coronavirus, cioè risultati negativi ai due test di verifica al termine della malattia. Questo il dato comunicato stasera dall’Unità di Crisi della Regione: 518 guariti in provincia di Alessandria, 261 in provincia di Asti, 340 in provincia di Biella, 704 in provincia di Cuneo, 537 in provincia di Novara, 3.245 in provincia di Torino, 290 in provincia di Vercelli , 356 nel Verbano-Cusio-Ossola, 67 provenienti da altre regioni. Altri 2.556 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e in attesa dell’esito del secondo. Da oggi i dati forniti nel bollettino sono rilevati alle ore 12 anziché alle ore 17 (come invece era avvenuto fino a ieri). Il cambiamento è dettato dall’esigenza di uniformare i dati forniti quotidianamente al Dipartimento nazionale della Protezione civile e al Ministero della Salute a quelli comunicati agli organi di informazione. Pertanto i dati di oggi non sono raffrontabili con quelli di ieri. Da domani sarà di nuovo possibile un confronto preciso dei numeri. (Rpi)