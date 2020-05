Bullismo: Falco (Corecom Campania), giovani si affidino a Istituzioni per difendere loro libertà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lo 'Zoombombing' è la nuova frontiera dei bulli, mette a dura prova il lavoro e la serenità dei nostri insegnanti e degli alunni durante le ore di 'didattica a distanza' nel corso dell'emergenza sanitaria causata dal nuovo coronavirus". E' l'allarme lanciato da Rosa D'Amelio, residente del Consiglio regionale della Campania durante il webinar "Didattica a distanza" che ha coinvolto gli alunni dell'istituto comprensivo Can. Samuele Falco di Scafati. Dalla provincia di Salerno si è rimessa in marcia @scuolasenzabulli 2020 in versione telematica, la campagna contro bullismo e cyberbullismo promossa dal Corecom Campania. "L'emergenza Covid ha cambiato la nostra vita quotidiana - ha proseguito D'Amelio - le nuove tecnologie si confermano sempre più la finestra sul mondo dei nostri giovani ma si trasformano in opportunità solo se usate con consapevolezza e responsabilità. Purtroppo sono aumentati gli attacchi hacker sulle piattaforme digitali, i teppisti irrompono durante le lezioni con frasi offensive ostacolandone il buon proseguimento". Sulla necessità di un fronte comune tra famiglia e istituzioni insiste Domenico Falco, presidente del Comitato regionale per le comunicazioni della Campania: "In un paese libero le diversità sono motivo di crescita e confronto, i giovani non devono temere nessuna forma coercitiva che condizioni la loro crescita. Oltre alle famiglie e agli insegnanti i ragazzi devono affidarsi alle Istituzioni per difendere la loro libertà. Bullismo e cyberbullismo devono essere estirpati dalle nostre scuole, palestre di vita per uomini e donne di domani". (segue) (Ren)