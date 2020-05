Coronavirus: Caldoro, stop tasse e più risorse a Terzo settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questa emergenza il Terzo settore ha garantito un impegno straordinario. La Regione Campania estenda concretamente le misure economiche e il sostegno anche a questo settore". Così Stefano Caldoro, capo della opposizione di centrodestra in Consiglio regionale della Campania. "Serve un sostegno per i fitti - ha proseguito - per l'assicurazione dei mezzi ed una politica che abbatta le tasse. Associazioni ed Enti, dalla protezione civile al mondo delle cooperative, hanno messo in campo risorse umane e mezzi, acquistato dispositivi di sicurezza ed anticipato risorse. Bisogna supportare e sostenere un mondo che ha garantito coesione sociale e che, senza alcun profitto, ha visto operatori e volontari mettere a rischio la propria salute", ha concluso Caldoro. (Ren)