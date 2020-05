Coronavirus: A. Cesaro (FI), cabaret De Luca non incanta nessuno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La politica da cabaret di De Luca non mi diverte, non incanta nessuno. Serve subito un progetto per la Campania del dopo-Covid". Lo ha affermato il capogruppo regionale campano di Forza Italia Armando Cesaro. "De Luca, e lo ha dimostrato ampiamente ieri sera nel tempio del buonismo di sinistra di Fazio, dove si è presentato col suo solito armamentario di battute da caserma utili solo a curare il suo indice di gradimento, ma neppure – ha sottolineato Cesaro - continua a navigare a vista, senza una visione né un programma condiviso per uscire da questa gravissima emergenza. Tant'è che fino ad ora tutto si è sostanziato una produzione impressionate di incomprensibili, contraddittorie e forse illegittime ordinanze, in bonus insufficienti e in perdite impressionanti per la nostra economia. De Luca resta concentrato sulle sue esibizioni in tv e sui social, sui cinghialoni e sui fratacchioni, guardandosi bene dall'affrontare seriamente i problemi concreti. Non ci stiamo: adesso, con la fase 2, serve immediatamente un progetto che faccia ripartire la Campania, serve una riorganizzazione radicale della nostra sanità, servono molte più risorse che sostengano adeguatamente le imprese, i professionisti e le famiglie. Ribadiamo la proposta: zero tasse, zero burocrazia e immediata richiesta al governo di costituire l'intero territorio campano in zona economica speciale", ha concluso il capogruppo campano di Forza Italia. (Ren)