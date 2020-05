Coronavirus: Rivellini (Fd'I), De Luca gioca con Fazio mentre monta la rabbia dei campani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stamani a Scampia, stasera alla rotonda Diaz, iniziano le proteste dei cittadini, lavoratori, esasperati dalla crisi economica e sociale. La situazione è gravissima, lo Stato e la Regione oltre alle chiacchiere e agli slogan non fanno nulla, tanto è vero che le imprese non hanno avuto ancora nessun aiuto dalle banche, che li stanno solo incasinando chiedendo loro quintali di documenti per prestiti, garantiti dallo Stato, che avrebbero dovuto erogare in 24 ore". Lo ha dichiarato in una nota Enzo Rivellini, dirigente nazionale napoletano di Fratelli d'Italia che ha aggiunto: "La cassa integrazione non è arrivata ancora a nessuno. In questo clima De Luca, dimostrando di non fare solo cinema ma anche cose concrete, potrebbe eliminare l'IRAP alle aziende Campane e il ticket sui farmaci ai cittadini; invece pensa a giocare al fratacchione con Fabio Fazio. Attenti che con il virus dobbiamo convivere a lungo e se questi incapaci che ci governano non iniziano a fare le cose giuste, in modo serio, c'è il pericolo che, giustamente, la piazza esploda". (Ren)