Coronavirus: Cesaro (FI), gravissimi assembramenti alla Circumvesuviana di Licola a Napoli

- "Quanto accaduto stamattina sul treno della Circumvesuviana in partenza da Licola è un fatto gravissimo che potrebbe avere ripercussioni sanitarie molto serie, un caso, ci auguriamo isolato, che rende ancora più urgente la convocazione immediata della commissione trasporti". Lo ha affermato in una nota il capogruppo regionale campano di Forza Italia Armando Cesaro che ha spiegato: "In questa fase così delicata, nella quale a quanto pare né Regione né Eav sono riusciti a combinare nulla, non possiamo più permetterci il lusso di tenere in sella manager incapaci persino di organizzare dei semplici controlli". Quindi ha concluso: "Rinnovo l'appello al presidente dell'organismo consiliare: meno riunioni carbonare, più incontri istituzionali". (Ren)