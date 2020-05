Coronavirus: Caldoro, la fase due faccia riaprire anche fiorai e fotografi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La fase 2 si deve caratterizzare per la ripresa delle attività economiche, in sicurezza, e per l'attenzione sempre alta sulla riposta sanitaria. Fra le attività che meritano segnali ed attenzioni ci sono quelle dei fiorai e dei fotografi". Lo ha dichiarato Stefano Caldoro, capo della opposizione di centrodestra in Consiglio regionale della Campania che ha aggiunto: "Devono ripartire, come gli altri, con le necessaria precauzioni e con un piano di sostegno economico diretto. Per il riavvio della attività sono necessarie adeguate misure di sostegno del governo e della Regione. Oggi ho incontrato una delegazione di fotografi, video maker e laboratori fotografici per affrontare queste questioni" ha concluso Caldoro commentando l'incontro al quale erano presenti i consiglieri regionali, Massimo Grimaldi e Giampiero Zinzi. (Ren)