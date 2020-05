Coronavirus: Malerba (M5s), Eav impreparata a fase 2, trasporti campani al collasso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Malerba ha aggiunto: "Quanto accaduto oggi è la riprova che Eav non abbia messo in campo alcuna misura per fronteggiare l'annunciato impatto con la fase 2. Si ripristini l'intero servizio, ad oggi erogato alla poco più della metà del suo potenziale, si richiamino tutti gli operatori in cassa integrazione e si prenda in considerazione l'ipotesi di coinvolgere le aziende di trasporti private e di noleggio bus, completamente ferme in questa fase di lockdown". Quindi il consigliere campano ha concluso: "Serve ogni risorsa possibile per ripartire salvaguardando i nostri cittadini. Non è possibile farsi trovare così impreparati in un momento così delicato per il contenimento dell'emergenza sanitaria". (Ren)