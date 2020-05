Coronavirus: Moretta (Odcec Napoli), dl liquidità rischio flop, subito una svolta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I mini-prestiti fino a 25 mila euro per le imprese, introdotti dal decreto liquidità, si sono sinora rivelati un flop: meno dell'1 per cento delle aziende italiane, circa 45 mila su una platea di oltre 5 milioni, li ha richiesti". Lo ha detto Vincenzo Moretta, presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Napoli, presentando il webinar "Decreto liquidità: banche e commercialisti a confronto", in programma domani alle ore 16, sulla piattaforma Zoom. "Una situazione grave - ha proseguito Moretta - che non può essere tollerata: occorre accelerare e agevolare il più possibile i prestiti sia alle imprese che ai professionisti colpiti dagli effetti del Covid-19, velocizzando l'erogazione di liquidità e snellendo le procedure burocratiche. È una situazione che riguarda tutti gli attori in campo, imprese, professionisti e banche, e per questo abbiamo voluto un confronto. Moltissimi rischiano di non riaprire le proprie attività di lavoro". Interverranno al webinar Francesco Tedesco, presidente Ordine dottori commercialisti ed esperti contabili di Avellino; Fabrizio Russo, presidente Ordine dottori commercialisti ed esperti contabili di Benevento; Luigi Fabozzi, presidente Ordine dottori commercialisti ed esperti contabili di Caserta; Domenico Ranieri, presidente Ordine dottori commercialisti ed esperti contabili di Nola; Giuseppe Crescitelli, presidente Ordine dottori commercialisti ed esperti contabili di Torre Annunziata; Angelo Menichini, segretario Commissione regionale Abi Campania; Angelo Cammarota, direttore area imprese Campania – Intesa Sanpaolo; Matteo Germano, direttore area imprese filiale Benevento – Intesa Sanpaolo; Andrea De Ponte, direttore territoriale Campania Nord - Ubi Banca; Felice delle Femine, direttore generale Banca Popolare di Torre del Greco. (Ren)