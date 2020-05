Coronavirus: Piemonte, Regione scrive a ministero, "quali sport si possono praticare?"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’assessore allo Sport della Regione Piemonte, Fabrizio Ricca, ha scritto oggi al ministro per lo Sport, Vincenzo Spadafora, per chiedere quali sport possano essere praticati o meno, anche a livello amatoriale, se non sono sport di squadra. Questo, ovviamente, nel rispetto dei Dpcm approvati fino a oggi. “Sono ancora molti i dubbi che abbiamo e che gli atleti, le società sportive amatoriali e non e le federazioni ci chiedono di sciogliere - spiega l’assessore Ricca -. La nostra volontà è quella di permettere a più persone possibile di praticare sport in sicurezza, per questo speriamo che il ministero ci risponda”. (Rpi)