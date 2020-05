Campania: Cirillo (M5s), fondi a studenti, ultima fregatura targata De Luca (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nei giorni scorsi - ha spiegato Cirillo - ho avuto più interlocuzioni con l'assessore Fortini con la quale abbiamo convenuto sulla necessità di erogare il contributo di 250 euro per l'acquisto di strumenti informatrici. Un impegno disatteso con quanto stabilito nel piano socio economico tanto sbandierato da De Luca, che definisce letteralmente il bonus in questione un 'ristoro dei costi connessi all'acquisto di strumenti utili'. Dunque, a tutti gli effetti un rimborso di una spesa già effettuata. Ciò che occorre, invece, è assicurare il bonus allo studente universitario che dichiara il requisito di reddito senza chiedergli alcuna documentazione di acquisto già effettuato, cosa che in periodo di emergenza sarebbe stata difficile sia dal punto di vista materiale che economico. Nelle prossime ore contatterò l'assessore per chiedere la revisione della disposizione e che siano modificati requisiti, modi e tempi per l'erogazione del contributo", ha concluso il consigliere campano. (Ren)