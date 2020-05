Napoli: Verdi, Comune e Regione Campania pensino a incentivi per mobilità elettrica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È questo il tempo per pensare a una mobilità alternativa e sostenibile". Il gruppo consiliare dei Verdi di Napoli ha proposto in una nota firmata dai consiglieri Stefano Buono e Marco Gaudini delle agevolazioni e aiuti per incentivare la vendita e l'utilizzo di veicoli elettrici per la mobilità cittadina: "Comune e Regione inizino a pensare a contributi in tal senso: se ne parla anche a livello nazionale, ma la Campania finora è stata pioniera in molte iniziative lodevoli. Perché non anticiparsi anche iniziando a potenziare bici e auto elettriche? Per semplificare, le istituzioni potrebbero intervenire a monte, erogando contributi direttamente ai venditori anziché ai cittadini, così da evitare le lungaggini burocratiche legate alle formalità delle richieste previste in questi casi". Quindi hanno concluso: "Non c'è momento migliore e più urgente di questo per ripensare il modo di spostarsi in città e in regione". (Ren)