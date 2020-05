Coronavirus: De Luca, Campania prima regione d'Italia per aiuti anti-crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In Campania la fase 2 è già cominciata. Siamo la prima regione d’Italia per aiuti anticrisi. Il nostro piano economico e sociale vale oltre 900 milioni, un terzo di quanto hanno stanziato tutte le Regioni insieme. Già da venerdì scorso sono cominciati i pagamenti alle imprese e ai professionisti. Si continua anche oggi con i pagamenti. E con le altre misure per le famiglie. A maggio e giugno le pensioni minime saranno pagate mille euro. Lo avevamo detto, lo abbiamo fatto". Lo ha scritto sulle piattaforme social il governatore della Campania Vincenzo De Luca. (Ren)