Campania: sequestrati 40 kg di prodotti ittici congelati

- Sono stati sottoposti a sequestro 40 kg di prodotti ittici congelati per violazioni in materia di tracciabilità. I carabinieri del Reparto tutela agroalimentare (Rac) di Salerno, collaborati dall’Arma territoriale e dalle competenti Aassll, nel corso di servizi in provincia di Salerno e Caserta, finalizzati alla sicurezza alimentare e a contrastare manovre speculative sulle merci, hanno ispezionato 23 ditte della Grande distribuzione organizzata (Gdo) e del commercio al dettaglio e all’ingrosso di prodotti alimentari. (Ren)