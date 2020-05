Coronavirus: E. Russo (FI), via tasse e canoni regionali per il 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se non si azzerano fino al 31 dicembre le imposte e i canoni regionali le imprese campane non avranno la forza per ripartire e i cittadini per riavviare i consumi. Serve un atto di coraggio. Che chiaramente va chiesto alla Regione ma anche al governo. Cancellare e non dilazionare le tasse. Una misura strutturale, di sistema, basta fondi a pioggia". Lo ha dichiarato Ermanno Russo, vicepresidente del Consiglio regionale campano di Forza Italia. "Serve uno shock per la nostra economia - ha proseguito Russo - I commercianti sono stati rispettosi delle norme e dei divieti ma ora barbieri, parrucchieri, centri di estetica, negozi di toelettatura, fotografi, ottici, odontotecnici chiedono di ripartire ma alla pari. Con regole certe e con misure che impediscano alle loro attività di fallire. Le elemosine e le misure una tantum non vanno mai bene, lo si è visto con il bonus da 600 euro del governo. Urgono interventi di sistema, che siano strutturali. In grado di riprogrammare e far guardare con più fiducia al futuro. Chiediamo al presidente De Luca di ragionare seriamente sulla defiscalizzazione, una misura che riguarderebbe tutti e darebbe la possibilità a tutti di rimettersi in carreggiata. Ovviamente, lo stesso sforzo va chiesto al Governo, che si attarda ad avanzare proposte surreali sui prestiti alle aziende e nega l'evidenza: per far ripartire consumi ed imprese bisogna cancellare le tasse per il 2020", ha concluso Russo. (Ren)