Coronavirus: Malerba (M5s), Eav impreparata a fase 2, trasporti campani al collasso

- "Il già disastrato sistema dei trasporti pubblici regionali, alle prese con sistematiche soppressioni e ordinarie avarie in tempi di ordinaria amministrazione, non poteva che collassare con l'avvio della fase 2 e una sensibile riduzione della capienza dei posti disponibili. Le scene paradossali a cui abbiamo assistito questa mattina, con i treni Eav sovraffollati, passeggeri ammassati in barba a ogni prescrizione di distanziamento, controlli scarsi o inesistenti, confermano che quello dei trasporti della Campania è un sistema al collasso, in spregio a slogan su miracoli compiuti e sangue buttato". Lo ha dichiarato in una nota il consigliere regionale campano M5s Tommaso Malerba. (segue) (Ren)