Coronavirus: Coldiretti Torino, bene 2500 euro per agriturismi, si sospenda anche la Tari

- "Ringraziamo il presidente Cirio per aver posto attenzione agli agriturismi, che dall’inizio dell’emergenza sanitaria stanno vivendo un momento di forte crisi". Lo afferma Fabrizio Galliati, presidente di Coldiretti Torino. Nell’ambito di “Riparti Piemonte”, è stata varata dalla Regione Piemonte una misura che prevede un bonus a fondo perduto di 2.500 euro per gli agriturismi. "In vista della riapertura, chiediamo alla Regione Piemonte di considerare l’agriturismo, come già precedentemente fatto, al pari degli alberghi e di altri tipologie di strutture ricettive al fine di poter permettere il pernottamento di coloro che possono muoversi, per comprovate esigenze, nell’ambito della regione. Infine, proprio a fronte delle rilevanti perdite economiche subite dal comparto agrituristico, è necessario prevedere la sospensione di specifiche tasse, come la Tari". (Rpi)