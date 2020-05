Rifiuti: Lega su rogo Caivano (Na), serve potenziamento presidi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ancora roghi di rifiuti. Questa volta a bruciare sono stati rifiuti tossici davanti al campo nomadi di Caivano. L'emergenza virus inasprisce il rischio degli incendi dolosi e il pericolo per salute e ambiente". Lo hanno dichiarato, dopo i fatti di Caivano di due giorni fa, il commissario della Lega Campania e deputato Nicola Molteni e il senatore Luca Briziarelli, vicepresidente della Commissione parlamentare sugli Ecoreati con i colleghi parlamentari della Lega Campania Claudio Barbaro, Gianluca Cantalamessa, Pina Castiello, Ugo Grassi, Pasquale Pepe e Francesco Urraro. "Già nelle scorse settimane avevamo lanciato l'allarme - hanno proseguito - raccogliendo le crescenti preoccupazioni di amministrazioni consorzi e aziende. In un momento come questo c'è il rischio che la criminalità organizzata inasprisca la sua azione. Un'indagine della commissione bicamerale d'inchiesta sugli ecoresti relativa ai roghi negli impianti di rifiuti è già in corso, auspichiamo possa fare chiarezza anche sui fatti di ieri mattina. Con i parlamentari campani della Lega intendiamo andare presto sul posto e abbiamo già predisposto un documento da sottoporre al ministro dell'Ambiente Sergio Costa, che martedì sarà in audizione in commissione ecoreati. Il presidio su sicurezza e legalità deve essere intensificato in questo periodo", hanno concluso gli esponenti della Lega.(Ren)