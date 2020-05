Coronavirus: Torino, 66 contagiati in carcere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Dall’inizio dell’emergenza Covid 19 il Piemonte ha registrato casi positivi ad Alessandria, Saluzzo e Torino, soprattutto tra i detenuti, ma non solo. Torino con 66 detenuti contagiati e Saluzzo con 14 sono balzati alle cronache nazionali, ma nell’ambito penitenziario i nodi fondamentali rimangono gli stessi: l’uso dei dispositivi individuali di protezione e il monitoraggio dei tamponi, in un contesto in cui le regole di distanziamento sociale che valgono per tutti i cittadini non sono ancora applicabili”. Lo ha denunciato oggi in Regione il garante piemontese delle persone private della libertà personale, Bruno Mellano. “In Piemonte – ha continuato Mellano – la capienza regolamentare complessiva delle carceri è di 3.783 posti. La presenza di circa 4.200 detenuti continua a far sì che il sovraffollamento sia superiore alla media italiana: Alessandria San Michele, Asti, Biella, Ivrea e Vercelli sono carceri con un sovraffollamento ancora superiore al 130%”. Mellano ha inoltre espresso soddisfazione per la nomina di Michela Rivelli a garante comunale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà del Comune di Fossano (Cn) al termine del mandato di Rosanna Degiovanni. “Grazie a questa nuova nomina la Regione Piemonte continua ad essere l’unica ad avere una figura di garante comunale per ogni città sede di carcere: una sfida non da poco in un momento e in un contesto culturale che fatica a riconoscere il senso vero della pena e a dare reali prospettive ad un’esecuzione penale volta al reinserimento sociale”. (Rpi)