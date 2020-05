Campania: Nonno (Fd'I), De Luca impedisca chiusura ospedale Pollena Trocchia (Na)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'ospedale Apicella di Pollena Trocchia (Na), nonostante la capienza non grande, è da sempre un punto di riferimento per gli abitanti di quel comune e dell'intera area vesuviana che ha in house, tra le altre cose, un centro di analisi per le mammografie, radiografie, analisi del sangue. Ricordiamo che è una struttura pubblica". Lo ha dichiarato in una nota il consigliere comunale di Napoli Marco Nonno (Fd'I) che ha aggiunto: "Da quando è scattata la pandemia da coronavirus è stato chiuso ed addirittura si paventa in questi giorni una sua possibile chiusura definitiva. Raccolgo l'appello ed il grido d'allarme lanciato dalla associazione "graffito d'argento" guidata dalla dottoressa Annamaria Romano e chiedo al Presidente della Regione Campania Vincenco De Luca di intervenire per scongiurarne la serrata". Quindi ha concluso: "Nella immediata vicinanza dell'ospedale, tra l'altro, vi è lo scheletro di una altra struttura sanitaria i cui lavori sono iniziati tanti anni fa e mai ultimati. Non possiamo farci riconoscere sempre per le opere incompiute. Bisogna riaprire l'Apicella, riportartandolo alla operatività pre-covid, e terminare anche i lavori del presidio sanitario che doveva nascere accanto allo stesso. Sarebbe anche ora di capire come sono stati spesi quei soldi". (Ren)