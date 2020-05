Coronavirus: Maresca, clan possono sfruttare emergenza per infiltrarsi in tessuto imprese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli, Vincenzo Moretta, ha spiegato: "L'Ordine ha costruito nel tempo un proficuo rapporto con le amministrazioni giudiziarie, all'insegna del confronto continuo con i giudici, per natura complessa e articolata delle procedure. Per questo motivo siamo in grado di interpretare le norme individuando e creando prassi sempre nuove e aggiornate, in modo sinergico e sempre adeguato alle esigenze dei tempi e delle novità normative. In questo modo è possibile lavorare con maggiore efficacia e celerità". I commercialisti sono in campo h 24 per dare sostanza ai decreti, al piano liquidità e a tutti i provvedimenti messi in campo dalle istituzioni per fronteggiare la crisi conseguente all'emergenza coronavirus". Quindi Moretta ha concluso: "E' utile ribadire che senza di noi non sarebbe possibile dare questa concretezza a cittadini e aziende". (Ren)