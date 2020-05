Campania: Coldiretti, Psr, bene nuove risorse per indennità compensative (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Campania – ha spiegato Petracca in videoconferenza – è la prima regione in Italia per budget investito su questa misura, attivata solo in 5 regioni d'Italia. L'importo sulla misura stanziato era di oltre 200 milioni di euro, quasi del tutto distribuito alle aziende per oltre il 90 per cento nelle prime tre annualità. Per l’anno 2020 la Regione ha integrato con 39 milioni di euro, portando il budget complessivo a quasi 248.500.000 euro. Ora, anche in considerazione dell’emergenza coronavirus, è necessario evitare il congelamento della misura sul 2021 come da previsione dei regolamenti europei, riaprendo l’interlocuzione con Bruxelles". Il presidente Coldiretti di Avellino, Francesco Acampora, ha affermato: "In videoconferenza si è analizzato l’effetto del lockdown di ristoranti, bar, hotel e agriturismi sulle vendite di vino, con crolli del fatturato stimati tra il 70 e l’80% sul mercato italiano. Al tempo stesso i lavori sia in vigna sia in cantina devono andare necessariamente avanti, per tutelare e non perdere il lavoro e gli investimenti fatti in passato. Emerge quindi la necessità di fornire liquidità alle aziende della filiera vitivinicola e le misure di accesso al credito attualmente accessibili sono insufficiente a sostenere la filiera in questa emergenza". (segue) (Ren)