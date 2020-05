Napoli: De Gregorio (pres. Eav), 30 per cento in meno all'Eav rispetto a 15 anni fa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La riapertura inizia a porre dei problemi che possiamo analizzare e migliorare solo con l'aiuto della cittadinanza". Lo ha dichiarato il presidente Eav, Umberto De Gregorio a Radio Crc. "Per quanto riguarda le prime corse del mattino - ha proseguito De Gregorio - sulle flegree è andato tutto bene, le persone erano tutte munite di mascherine. Sulla cumana abbiamo avuto un piccolo problema che ha generato una soppressione, risolta però in poco tempo. Non abbiamo i turisti, non abbiamo le scuole, i negozi sono chiusi., quindi oggi la situazione è ancora gestibile, ma se si dovesse mantenere questo andamento anche durante l'apertura delle scuole, diverrà tutto impassibile. Abbiamo due app che i cittadini devono utilizzare: Go Eav per fare i biglietti online, affinché non si utilizzi denaro contante, possibile mezzo di contagio, e Sam, che consente al viaggiatore di essere geo localizzato, utile anche per un'emergenza sanitaria. Fare multe è importante, ma è ancora più importante trovare soluzioni ai problemi. Utilizzare mascherine e guanti è fondamentale, soprattutto nei mezzi pubblici. I dispenser non sono nei treni, ma alle banchine delle stazioni, dove i cittadini, prima di entrare nel mezzo, oppure appena uscito da questo, possono tranquillamente disinfettarsi le mani. Attendiamo altri 3 treni, affinché ci sia un ulteriore potenziamento: l'incremento del servizio non si è fermato con la pandemia, ma unicamente rallentato". (segue) (Ren)