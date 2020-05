Napoli: De Gregorio (pres. Eav), 30 per cento in meno all'Eav rispetto a 15 anni fa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per quanto riguarda il risanamento finanziario - ha spiegato il presidente Eav - svendo le spalle forti, non c'è alcun rischio. Perdiamo 3-4 milioni al mese, mentre altre aziende, soprattutto del nord, ne perdono 30 milioni. Sono messi in discussione tutti gli equilibri finanziari di tutte le aziende di trasporti del Paese; non puoi chiedere alle aziende di fare di più togliendogli i soldi. Eav non ha problemi nell'immediato, ma dobbiamo immaginare gli effetti della crisi a lungo termine, quindi i nostri budget dobbiamo rivederli al più presto. Il governo deve far fronte a questo problemi, oggi più di domani. L'Eav, rospetto a 15 anni fa, prende circa il 30 per cento in meno, e questo la dice lunga su una serie di problemi che riscontriamo. Questa occasione deve far riflettere molti sul servizio pubblico per quanto riguarda la sanità, che per quanto rio guarda i trasporti", ha concluso De Gregorio. (Ren)