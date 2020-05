Camorra: arrestate nuove leve del clan Belforte nel Casertano (2) (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stata documentata dagli inquirenti la commissione di molteplici delitti in materia di stupefacenti e connessi alle armi, ma soprattutto il tentativo di imporre sull’area maddalonese il monopolio nel settore dell’installazione di apparecchi automatici per la distribuzione di caffè, snack e bevande. Allo stesso tempo, è stata documentata la commissione di svariate condotte estorsive in danno di imprenditori e commercianti dell’area, realizzate col cosiddetto metodo delle tre rate: “Natale, Pasqua e Ferragosto”. Al riguardo, gli inquirenti hanno anche registrato il “cambio di strategia” della compagine, tradottosi sia nella riduzione delle cifre di denaro pretese, sia nel prelievo, presso gli esercizi commerciali taglieggiati, di beni funzionali alle proprie esigenze. "Lo spaccato che ne è derivato - hanno dichiarato gli inquirenti - è quello di un sodalizio sempre in grado di 'cambiare pelle' e, quindi, di adattarsi alle contingenze del momento pur di sopravvivere, anche in tempo di crisi, ma comunque pronto ad imporsi con la violenza e l’intimidazione propria di chi ha potuto sempre contare sull’utilizzo del pedigree criminale della famiglia D’Albenzio". Terminati gli atti di rito, gli arrestati sono stati associati alle Case circondariali competenti, a disposizione dell’Autorità giudiziaria. (Ren)