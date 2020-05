Coronavirus: Ciarambino (M5s), grazie all'emergenza De Luca ha nascosto sue responsabilità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ciarambino ha spiegato: "De Luca ha detto che la maggioranza dei pazienti contagiati della Campania non sono finiti ospedale, ma sono stati curati a domicilio. Forse intendeva dire che sono stati abbandonati a domicilio, visto che in questa regione la rete di assistenza territoriale è stata smantellata proprio da lui. Riteniamo oggi che l'investimento più importante deve riguardare proprio la sanità territoriale". Quindi ha concluso: "Ci sono state gravissime disfunzioni nell' organizzazione delle attività dei Dipartimenti di Prevenzione, smembrati da anni di blocco del turn over e troppo spesso affidati alla guida di dirigenti precari. Da essi dipenderà il successo o l'insuccesso del contenimento del contagio e di una possibile seconda ondata epidemica, quando le restrizioni sociali saranno allentate. Dobbiamo lavorare sin da ora per risanare e ripensare la Campania". (Ren)