Coronavirus: Maresca, clan possono sfruttare emergenza per infiltrarsi in tessuto imprese

- "La profonda crisi economica conseguente l'emergenza del nuovo coronavirus e la scarsa liquidità, unita all'esigenza di sburocratizzazione da parte dello Stato, sono le tipiche condizioni che la malavita sfrutta per infiltrarsi. Oggi è indispensabile mantenere alta l'attenzione sui rischi di infiltrazione della criminalità organizzata. L'ultimo grido d'allarme è stato lanciato dai procuratori di Napoli e Milano e dal procuratore nazionale antimafia, Federico Cafiero de Raho. Nei periodi di crisi la criminalità è molto più pericolosa". Lo ha detto il sostituto procuratore generale di Napoli, Catello Maresca, nel corso del webinar "Le amministrazioni giudiziarie durante l'emergenza Covid 19" organizzato dall'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli, presieduto da Vincenzo Moretta. Maresca ha aggiunto: "La storia giudiziaria dei casalesi è un esempio lampante. Pensiamo al post terremoto dell'80 e all'assalto delle mafie ai fondi per la ricostruzione. Bisogna proseguire con le illuminate gestioni delle amministrazioni giudiziarie e il lavoro congiunto tra giudici, pm e commercialisti per la gestione e vigilanza sui beni e patrimoni dei criminali che mai come in questo momento deve essere incrementata". (segue) (Ren)