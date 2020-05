Coronavirus: Saiello (M5s), in Campania troppi annunci e settori dimenticati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saiello ha spiegato: "Tagliate fuori dalla possibilità di chiedere i sussidi le start up nate dal primo gennaio a marzo di quest'anno. A oggi sono centinaia le attività produttive che aspettano risposte. Tante le proposte depositate a favore di categorie tenute fuori dai programmi di aiuto. Abbiamo chiesto un bonus di 500 euro per gli operatori occasionali dello spettacolo, che non avendo partita Iva sono stati privati della possibilità di accedere agli incentivi. Senza dimenticare i taxisti, i parrucchieri, i barbieri e gli ambulanti, tutti finiti nel dimenticatoio". Quindi il consigliere regionale M5s ha concluso: "Ci auguriamo che le proposte depositate siano tenute in considerazione e che nel confronto siano coinvolte anche le associazioni di categoria che fino a questo momento non hanno avuto modo di interagire con nessuno". (Ren)