Coronavirus: arriva il "bonus Piemonte", 2.500 euro per bar ristoranti e parrucchieri (2)

- Cirio ha inoltre annunciato che interverrà sui dehors, semplificando le procedure e abbattendo i costi, per aiutare la attività di somministrazione che vedranno ridotti i loro "spazi di manovra" all'interno. Il Piano Riparti Piemonte, ha spiegato il governatore, passerà lunedì in giunta regionale. L'obiettivo è arrivare all'approvazione definitiva il 15 maggio (ma per alcune categorie i tempi potrebbero più brevi di qualche giorno). Le categorie oggi non coinvolte nell'erogazione del bonus, ha assicurato il presidente della Regione, non sono state dimenticate. La Regione è al lavoro per dare un sostegno anche ai negozi di abbigliamento (rimasti chiusi), alle cartolerie e alle librerie (che hanno dovuto fare i contri con la concorrenza dei supermercati). "E stiamo facendo un ragionamento sul mercato ambulante". Per regolarne la modalità di assegnazione, questa mattina, è stato siglato un accordo tra la Regione Piemonte e le Associazioni di categoria. A firmare il documento insieme al presidente della Regione Alberto Cirio e gli assessori al Commercio Vittoria Poggio e alle Attività produttive Andrea Tronzano, erano presenti anche il presidente di CasArtigiani Piemonte Francesca Coalova, di CNA Piemonte Fabrizio Actis, di Confartigianato Piemonte Giorgio Felici, di Confcommercio Piemonte Maria Luisa Coppa, di Confesercenti Piemonte Gian Carlo Banchieri.(Rpi)