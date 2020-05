Coronavirus: Saiello (M5s), in Campania troppi annunci e settori dimenticati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In queste settimane abbiamo ascoltato De Luca illustrare un piano socio-economico della portata di 900 milioni di euro, fatto di soli annunci che non si sono ancora tradotti in misure concrete. E più della metà della quota dei fondi che sarebbero stati appostati per finanziare questo piano, ben 623 milioni, vanno riprogrammati e riorganizzati". Lo ha dichiarato in una nota il consigliere regionale campano M5s Gennaro Saiello che ha spiegato: "Sono stati tanti i proclami annunciati a favore di interi comparti produttivi, ma sono stati dimenticati i settori che, pur rimasti aperti nel corso dell'emergenza, hanno continuato a sostenere costi vivi a fronte un inevitabile drastico calo degli affari. Si tratta di microimprese a cui è stata preclusa la possibilità di fare richiesta ai fondi messi a disposizione e che chiediamo di includere con una modifica immediata dei bandi in questione". (segue) (Ren)