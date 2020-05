Campania: Coldiretti, Psr, bene nuove risorse per indennità compensative (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "C'è la necessità - ha aggiunto Acampora - di attivare delle misure dedicate al settore per contenere l'impatto dell'emergenza, quali la vendemmia verde e la distillazione di soccorso, ma anche, cosa forse ancora più importante, iniettare risorse nel comparto a fondo perduto e fare una programmazione a medio termine per restituire economie alle aziende vitivinicole. In questa ottica è stato individuato nel Distretto agroalimentare di qualità vini d’Irpinia lo strumento principale per risollevare il sistema produttivo nella fase post emergenziale. Nei prossimi giorni, grazie all’impegno di Coldiretti Avellino, verranno raccolte le proposte delle aziende del comparto per stilare un documento da inviare alla Regione e al ministero dell’Agricoltura", ha concluso il presidente. (Ren)